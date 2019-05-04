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Полна оптимизма: Адель неожиданно прокомментировала свой развод

Британская певица разводится с бизнесменом Саймоном Конекки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Адель разводится с Саймоном Коннекки
Адель разводится с Саймоном Коннекки
Фото: instagram.com/adele

В апреле этого года стало известно, что британская певица Адель разводится с бизнесменом Саймоном Конекки. Пара начала встречаться в 2011 году, а в 2012 у них появился ребенок. Но похоже, обладательница "Грэмми" не намерена печалиться или впадать в депрессию. Адель, которая ранее не комментировала свой развод, нарушила молчание и отреагировала на эту новость весьма необычно.

В своем Instagram певица опубликовала мем, на котором изображена сама Адель. Шутка состоит из двух изображений артистки, на одном из которых она грустит, а на другом выглядит совершенно оптимистично. Над кадрами есть подпись: "Когда ты отдаешься чувствам, но потом вспоминаешь, кто ты". 

Публикация от Adele (@adele)

Действительно ли Адель настроена положительно, или таким образом всего лишь скрывает настоящие чувства – фанатам остается только догадываться.

Напомним, ранее стало известно, что Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес. Исполнительница аргументировала это решение тем, что хочет посвятить все свое время сыну. 

Смотрите видео о самых скандальных разводах знаменитостей:

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