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Полное разоблачение: экс-супруг Лолиты Милявской прошел проверку на детекторе лжи

Пятый муж певицы не согласился с результатами полиграфа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Развод российской певицы Лолиты Милявской с пятым супругом Дмитрием Ивановым с каждым днем набирает все большей огласки. 44-летний мужчина не отказывается от участия в разных ток-шоу, где раскрывает все подробности жизни с артисткой. Сама Лолита неоднократно утверждала, что Дмитрий таким образом просто пытается заработать себе на безбедную жизнь, ведь до расставания она полностью его содержала.

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По словам Дмитрия, он устал от обвинений в том, что женился на Милявской из-за выгоды. Поэтому пятый супруг артистки в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" решился пройти проверку на детекторе лжи. Отвечая на вопрос о браке по расчету, Иванов был искренним – он действительно любил супругу, а ее материальное состояние – лишь приятный бонус.

Но, когда дело дошло до вопросов о его романе с Ольгой Кулиевой, Дмитрий соврал. Он утверждает, что романтические отношения у него завязались уже после расставания с Лолитой. Но детектор лжи утверждает обратное. Герой передачи не согласился с результатами проверки на полиграфе. И даже пытался избежать разоблачения, но потерпел фиаско. Его юристы заранее передали список вопросов, которые можно задавать Иванову.

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Напомним, что суд отказал артистке в официальном расторжении брака. После чего Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой. В свою очередь, тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите.

Но певица отрицает свою причастность к взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил аккаунт открытым на ее компьютере.

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