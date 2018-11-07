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Полностью обнаженная Хайди Клум показала дерзкое фото

Модель также рассказала, для чего снялась в таком образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум, поделившаяся трогательным видео с молодым бойфрендом, разместила на своей странице в Instagram пикантный черно-белый снимок, на котором она позирует полностью обнаженной.

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Хайди Клум
Фото: instagram.com/heidiklum
 

"Горжусь тем, что являюсь частью книги Рассела Джеймса "Angels by Russell James", – написала Хайди в описании к снимку. 

Рассел Джеймс – знаменитый австралийский фотограф, который является также главным фотографом Victoria`s Secret. В объективе Рассела частенько появляются модели, актрисы и другие знаменитости.

Отметим, Хайди Клум частенько делится снимками и видеороликами со своим бойфрендом - гитаристом коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем. Недавно на своей странице в Instagram Хайди опубликовала фото с Томом и его братом-близнецом – Биллом Каулитцем, солистом группы Tokio Hotel. Кроме этого модель разместила трогательное фото, на котором они с Томом обнявшись, стоят на фоне строящихся небоскребов.

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Источник: "Сегодня"

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