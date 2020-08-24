Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Положинский отказался от ордена, присужденного ему ко Дню Независимости

Сегодня, 22:28

Музыкант считает, что есть люди, более заслуживающие наград

Музыкант, бывший участник группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что отказывается от ордена "За заслуги" III степени, которым его наградили ко Дню Независимости, и о котором он узнал из указа президента в интернете. Об этом говорится в видеообращении к Владимиру Зеленского, которое он опубликовал в Facebook.

По мнению Положинского, есть люди, которые заслуживают награды больше, чем он.

"Сегодня в колонне со мной шло очень много людей, которые действительно аслуговують на эту высокую государственную награду. Сегодня, когда шли в колонне, мы также упоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере еще не было приведено ни одного весомого доказательства их вины, обвиняют в тяжелом преступлении", – сказал Положинский, имея в виду музыканта Андрея Антоненко, медиков Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под арестом из-за подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант считает, что по отношению к упомянутым людям "происходит беззаконие", к которому, по его мнению причастен и президент Владимир Зеленский, поскольку на брифинге, в котором он тоже принимал участие, они "без суда, следствия и доказательств были названы убийцами".

По словам Положинского, у него уже есть награды, которых ему достаточно: от военных и та, которую ему вручил украинский философ Евгений Сверстюк.

Музыкант посоветовал "ордена, медали" и другие государственные награды дать тем, кто в них нуждается, и тем, кто их действительно заслуживает.

Напомним, ранее мы сообщали, что ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды – звания "Заслуженного артиста Украины" Михаилу Хоме (Dzidzio) и белорусскому музыканту Сергею Михалку. А актер Владимир Горянский был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День Независимости: онлайн-трансляция мероприятий в Киеве Посольство США необычно поздравило украинцев с Днем Независимости
орден День Независимости Александр Положинский
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Беременные звезды: 20 фото известных мам в ожидании чуда
Беременные звезды: 20 фото известных мам в ожидании чуда

Популярные статьи

Сегодня, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Сегодня, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Сегодня, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Сегодня, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Сегодня, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

Вчера, 19:43Events

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

Вчера, 15:58Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 12:43Шоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Вчера, 07:09Events

День флага: дата, история и традиции

22 августаFood

Как приготовить домашнее вино из винограда

22 августаFood

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

22 августаШоу-бизнес

Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию

22 августаЭксклюзив

Тарас Тополя: "Родители Аlyosha переехали в Киев и купили квартиру рядом с нами"

22 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 22 августа: Овну нельзя начинать новые дела, а Тельцу нужно максимально заполнить рабочий график

22 августаFun

22 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Мілявська поділилася улюбленим рецептом солоних огірків (відео)
Мілявська поділилася улюбленим рецептом солоних огірків (відео)
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
"Натуральный блондин" раскрыл секрет быстрого похудения
"Натуральный блондин" раскрыл секрет быстрого похудения
Вони не повинні були потрапити в Мережу: невдалі фото Брежнєвої
Вони не повинні були потрапити в Мережу: невдалі фото Брежнєвої
6 вещей, которые точно не стоит покупать ребенку б/у
6 вещей, которые точно не стоит покупать ребенку б/у
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
Что нельзя есть по утрам: худшие варианты «полезных» завтраков
Что нельзя есть по утрам: худшие варианты «полезных» завтраков

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять