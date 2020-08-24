Положинский отказался от ордена, присужденного ему ко Дню Независимости

Музыкант считает, что есть люди, более заслуживающие наград

Музыкант, бывший участник группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что отказывается от ордена "За заслуги" III степени, которым его наградили ко Дню Независимости, и о котором он узнал из указа президента в интернете. Об этом говорится в видеообращении к Владимиру Зеленского, которое он опубликовал в Facebook.

По мнению Положинского, есть люди, которые заслуживают награды больше, чем он.

"Сегодня в колонне со мной шло очень много людей, которые действительно аслуговують на эту высокую государственную награду. Сегодня, когда шли в колонне, мы также упоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере еще не было приведено ни одного весомого доказательства их вины, обвиняют в тяжелом преступлении", – сказал Положинский, имея в виду музыканта Андрея Антоненко, медиков Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под арестом из-за подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант считает, что по отношению к упомянутым людям "происходит беззаконие", к которому, по его мнению причастен и президент Владимир Зеленский, поскольку на брифинге, в котором он тоже принимал участие, они "без суда, следствия и доказательств были названы убийцами".

По словам Положинского, у него уже есть награды, которых ему достаточно: от военных и та, которую ему вручил украинский философ Евгений Сверстюк.

Музыкант посоветовал "ордена, медали" и другие государственные награды дать тем, кто в них нуждается, и тем, кто их действительно заслуживает.

Напомним, ранее мы сообщали, что ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды – звания "Заслуженного артиста Украины" Михаилу Хоме (Dzidzio) и белорусскому музыканту Сергею Михалку. А актер Владимир Горянский был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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