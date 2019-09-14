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Полуголая Ксения Собчак зажгла на собственной свадьбе: видео +18

Такого танца невесты вы еще не видели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Ксения Собчак в корсете и чулках станцевала на свадьбе
Ксения Собчак в корсете и чулках станцевала на свадьбе
Фото: instagram.com/bosco_di_ciliegi/

Если вы думаете, что видели все, то вот вам танец Ксении Собчак на ее свадебной вечеринке. В пятницу, 13 сентября российская ведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, и устроила громкий праздник в Музее Москвы.

Почему с Ксенией Собчак не хотят сотрудничать фотографы, смотрите в сюжете:

На собственной свадьбе Ксения Собчак выступила полуобнаженной перед многочисленными гостями, среди которых был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На сцене новоиспеченная жена появилась в черной мантии и в окружении балета. Ксения сняла накидку, оставшись в одном корсете и чулках, и принялась демонстрировать свою растяжку под песню "Войди в меня, войди в мои сны".

INSTAGRAM

Видео, которое записали гости свадебной вечеринки Собчак и Богомолова, вызвало бурную реакцию в сети. "А классный президент бы получился", "Венчались зачем?? Бесовщина!!", "Дом 2 из нее не выветрился", "Бал сатаны", – пишут пользователи.

Отметим, что в ЗАГС Собчак и Бомолов прибыли на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". В этот же день они обвенчались в Москве в Храме Большого Вознесения.

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