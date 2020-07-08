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Полуобнаженная Ольга Фреймут вызвала споры в сети

Сегодня, 15:24

Мнения подписчиков насчет снимка ведущей разделились

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая заявила об уходе с телевидения, удивила сеть новым фото в своем Instagram-аккаунте. Звезда разместила черно-белый снимок, на котором она позирует в пиджаке на голое тело и широких брюках.

"Старомодное фото на пленку", – подписала кадр ведущая.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Многим ее поклонникам понравилось фото. В комментариях к нему подписчики Фреймут написали десятки комплиментов, однако были и те, кого возмутил откровенный стиль снимка.

"Зачем это фото сюда выставлять, такой Панянке?", "Христианка? Кому-то другому делать замечания легче", "Вид отвратительный!", "Я думала, что хоть вы не пойдете на эти дешевые фото с полуобнаженкой", – написали некоторые подписчики Ольги.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

"Восхищаюсь вами", "Роскошная, "Вы очень красивая", "Люблю эти кадры", – написали поклонники Ольги, ставшие на защиту ведущей.

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Также одна из подписчиц поинтересовалась у Ольги, уместно ли выставлять в сеть обнаженные фото.

"Очень красивое фото. Можно узнать, целесообразно ли выкладывать в соцсети эстетичные, но немного обнаженные фотографии? И разрешено ли это по этикету?", – написала девушка с ником tay.doc.

На что ведущая ответила ей отрицательно: "Обнаженные – нет".

Скриншот: instagram.com/freimutolia

В сюжете смотрите, почему Ольга Фреймут скрывала лицо младшей дочери:

Напомним, Ольга Фреймут заговорила об интересах старшей дочери.

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