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Полуобнаженная Тина Кароль похвасталась аппетитными формами

Певица поделилась фото в сексуальном боди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица, 34-летняя Тина Кароль, которая недавно рассказала о сложном периоде в жизни, продемонстрировала подтянутую фигуру.

Узнайте также, кто делает откровенные фото Тины Кароль:

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенное фото, на котором позирует в сексуальном черном боди. Женственность Тина Кароль подчеркнула нюдовым макияжем и эффектом мокрых волос.

Тина Кароль в боди
Тина Кароль в боди
Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях поклонники буквально усыпали артистку комплиментами относительно ее фигуры: "Боже мой, как красиво! Новая заставка на телефон!", "У меня пропал дар речи, сексуально и загадочно!", "Вы как всегда прекрасны", – пишут они.

Отметим, что в сети обсуждают чувственное выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019, дуэт исполнил лирическую композицию "Домой". Романтики и атмосферы уюта номеру артистов придавали один на двоих микрофон, фонарики в зале и смущенная улыбка Тины. После того как Дан Балан приобнял Кароль, зал и вовсе взорвался овациями.

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