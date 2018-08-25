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Полуобнаженный Джаред Лето зажигательно станцевал для своих фанатов

В Сети опубликован ролик, на котором танцует Джаред Лето

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Джаред Лето. Фото: instagram/jaredleto
Джаред Лето. Фото: instagram/jaredleto

Голливудский актер, обладатель премии "Оскар" и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, который скоро вновь сыграет злодея Джокера, опубликовал в своем Instagram ролик, в котором станцевал для своих фолловеров.

На видео Джаред танцует в одних шортах и делает это невероятно зажигательно. Судя по всему, ролик был записан в гримерке, поскольку сейчас  Лето вместе с группой разъежают по Европе в рамках Monolith Tour в поддержку пятого альбома коллектива, получившего название America.

"Кто-нибудь хочет потанцевать?" – подписал ролик 46-летний музыкант.

Wanna dance? Show me your best moves to come on stage for #RescueMe #MonolithTour

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

А в это время Владимир Дантес, муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой, у себя в Instagram разместил странный и неоднозначный пост, в котором называет себя "базработным" и "инста шл*шкой".

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видео актер танец Джаред Лето 30 Seconds to Mars
Источник: "Сегодня"
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