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Полураздетая Леся Никитюк показала фото в постели

Сегодня, 10:20

Ведущая впечатлила поклонников откровенным нарядом

Телеведущая Леся Никитюк, которая представила клип на песню о карантине, продолжает баловать своих фолловеров в Instagram пикантными фото. Знаменитость часто фотографируется в откровенных нарядах, и на этот раз она позировала практически в неглиже.

Напомним, что ранее Леся Никитюк представила собственную маску в Instagram, посвященную коронавирусу, и призналась, что не разделяет паники вокруг пандемии.

В сюжете смотрите, как Леся Никитюк рассекретила параметры своей фигуры:

На странице Леси в социальной сети опубликован пост со снимком, на котором артистка запечатлена сидя на кровати. Никитюк надела только сетчастое боди, едва прикрывающее ее тело. Такой дерзкий аутфит пришелся по душе ее подписчикам.

INSTAGRAM

"Доброе утро. А утро доброе? Пишите. Да? Нет?", – поинтересовалась у пользователей Instagram Леся.

Мимо жаркой публикации Никитюк не прошел ее коллега, ведущий Андрей Бедняков. Он пошутил насчет неоднозначного наряда артистки, сравнив боди с авоськой: "Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?"

Не поскупились на комплименты для Леси и Маша Ефросинина с Сергеем Бабкиным.

Скриншот instagram.com/lesia_nikituk/

А недавно Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег.

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