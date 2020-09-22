Полякова обиделась на коллег, а Пономарев признался, женат ли он: что нового у звезд шоу-бизнеса

Узнайте, как проводят осень украинские знаменитости

Как проходит осень у звезд украинского шоу-бизнеса узнал "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

А началась золотая пора для звезд украинского шоу-бизнеса с исторического события: 3 сентября состоялся первый в истории независимой Украины митинг артистов под Кабмином.

Накануне Оля Полякова опубликовала видео, на котором выразила свое возмущение новым постановлением Кабмина о проведении концертов. Поэтому на следующий день певица вышла на митинг с требованием разрешить проводить концерты всем артистам без исключения. Ведь убытки, которые понесла музыкальной индустрия – колоссальные.

Полякова была возмущена тем, что так мало звездных коллег приняли участие в митинге.

Оля Полякова на митинге под Кабинетом Министров Украины Фото: пресс-служба

"Оля говорит: "Чего же ты не пришел, я всех приглашала? Я говорю: "Оленька, я бы с удовольствием пришел, и ты молодец, что так лихо все сделала. Но не пришел, честно, из-за того, что у меня нет времени. Это такие вещи, это крик души", – объяснил Олег Винник.

А вот Александр Пономарев сказал, что ничего не знал о митинге.

"Я считаю, что есть много способов показать иначе проблему. Но каждый выбирает свой путь, как достучаться до сердец наших руководителей", – говорит певец.

Что касается сердца самого певца, то еще во время карантина бывшая жена Александра обмолвилась, что у него есть новая любовь. Однако Пономарев заверил – штампа в паспорте у него нет.

Александр Пономарев Фото: пресс-служба

К слову, и Оля Полякова, и Александр Пономарев повели своих детей в школу. Но звездные родители переживают, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, учиться их чадам придется дистанционно. А этого не хотят ни сами знаменитости, ни их детки.

"Моя Маша уже просто с ума сходила, она говорила: "Я буду сама жить, я буду сама готовить, я буду сама себе стирать, только отправь меня в Киев, не могу сидеть в этом лесу. Алиса тоже, они хотят учиться в школе", – делится Полякова.

Об этом и других звездных новостях смотрите в видеосюжете "Зіркового шляху":

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