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Альбина Джанабаева назвала главный секрет отношений с Валерием Меладзе

Певица уверяет, что секрет их отношений заключается в искренности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:38
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно заявила об уходе от продюсера Константина Меладзе, старается не афишировать отношений со своим супругом Валерием Меладзе. О том, что у звездной пары родился сын, они рассказали лишь спустя годы.

Смотрите видео: как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят отпуск

И даже после того, как экс-участница группы "ВИА Гра" публично призналась, что замужем за популярным певцом, интерес общества к их семье не пропал. Деталями своей семейной жизни она все же не спешит делиться, но призналась, что они с певцом искренне полюбили друг друга.

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"Люди ведут разговоры о нашей с Валерием истории и сегодня. Все пытались и пытаются найти какое-то объяснение, раскрыть правду. Но она предельно бесхитростна и заключается в том, что мы просто полюбили друг друга, захотели создать свою семью. Другой нет. И эта правда всегда придавала нам сил. Наша замечательная семья — лучшее доказательство. Думаю, когда люди хотят быть вместе, когда нужны друг другу, они могут пережить и преодолеть все, что угодно. В этом весь секрет", – рассказала tbeauty.ru 40-летняя певица.

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

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