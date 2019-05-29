"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

Певица снова порадовала редким фото свадьбы

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

После пышной свадьбы под Киевом популярные артисты Потап и Настя Каменских отправились наслаждаться медовым месяцем в Турцию. На протяжении всего свадебного путешествия молодожены радуют своих фанатов новыми фото и, что самое главное, теперь вовсе не скрывают свои теплых чувств друг к другу.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

Сама Настя Каменских не перестает делиться снимками, которые пропитаны любовью и нежностью. На этот раз певица снова опубликовала редкое фото с их Потапом свадьбы. Ко всему, новоиспеченная жена посвятила украинскому артисту чувственный пост, пообещав всегда любить и поддерживать его.

28 Май 2019 в 9:10 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

"Я обещаю тебе любить, заботиться о тебе, всегда поддерживать и вдохновлять. Помни об этом", – обратилась к своему мужу Настя.

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

Я обещаю тебе любить, заботиться о тебе, всегда поддерживать и вдохновлять. Помни об этом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram