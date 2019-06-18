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Помолодевшая Пугачева трогательно поздравила Галкина с днем рождения: фото

На опубликованном фото супруги выглядят одного возраста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитая российская певица Алла Пугачева поздравила трогательно с днем рождения своего мужа Максима Галкина, который недавно раскрыл все интимные подробности жизни с супругой. Стоит отметить, что Примадонна посвятила праздничный пост мужу в Instagram и публично призналась комику в любви, что она крайне редко делает в социальных сетях.

мотрите также на видео о том, что детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

Ко всему, Алла Борисовна поделилась с подписчиками совместное фото, на котором они с 43-летним Максимом делают совместное селфи. Звездные супруги выглядят как ровесники, чего не смогли не заметить поклонники. Они оставили множество положительных отзывов и комплиментов российской артистке, а также пожелали Галкину долгих лет счастливой жизни. 

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/alla_orfey

"Мой любимый, с днем рождения", — написала Алла Пугачева у себя на странице в Instagram. 

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Галкин оказался копией деда Аллы Пугачевой. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина случайно рассекретила подробности их жизни

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