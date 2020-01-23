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Помощница Меган Маркл уволилась ради лучшего предложения

Женщина возглавляла благотворительный фонд герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Instagram.com

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которую недавно запечатлели на прогулке с сыном в Канаде, потеряла уже девятого сотрудника за последние 18 месяцев. Уволилась руководительница благотворительного фонда герцогов Сассекских.

Смотрите также видео о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей:

Как сообщает The Sun, Натали Кэмпбелл уволилась из команды Меган Маркл и принца Гарри ради новой работы. В марте 2020 женщина станет генеральным директором компании по производству воды Belu. Известно также, что до этого Натали в течение нескольких месяцев работала директором благотворительного фонда герцогов Кембриджских, однако продолжила работу с Гарри и Меган, после того как они отделились от Кейт и Уильяма.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Кроме того, Кэмпбелл вместе с Меган Маркл работала над кулинарной книгой Together. Пока непонятно – ушла Натали лишь из позиции руководителя благотворительного фонда герцогов Сассекских или же разорвала все рабочие связи с ними.

"Миру нужно больше предприятий, которые ставят окружающую среду, права человека и устойчивую практику в основу своих ценностей и деятельности, я не могу дождаться, чтобы приступить", – комментирует назначение Натали Кэмпбелл.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции.

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