Помощник Микки Рурка выбрал актеру место на кладбище в Украине

Актер хочет, чтобы его похоронили в украинском селе

Помощник голливудского актера Мики Рурка Дмитрий Корнейчук выбрал ему место на кладбище в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент телеканала "Украина" Юрий Гула.

Дмитрий прибыл в Украину и уже присмотрел место, где после смерти будет похоронен Микки.

"Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе?! Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнийчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки – выбрано!" – написал Юрий.

Ранее мы писали, что Рурк хочет, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. Ведь именно там и по сей день живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который уже успел стать для него настоящим другом.

Все подробности этой истории вы сможете узнать сегодня, 18 августа, в выпуске новостей "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина".

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