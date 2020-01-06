Пономарев и Винник с женой исполнили рождественскую колядку: видео

Артисты приурочили видео специально к Рождеству

Таюне и Олег Винник Фото: YouTube

Популярные украинские исполнители Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таисия Таюне специально к Рождеству, которое православные христиане отмечают 7 января, записали известную колядку. Видео опубликовано на канале Пономарева в Yotube.

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Пономарев, Винник и Таюне поздравили украинцев с Рождеством волшебным видео. Трио исполнило колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!" специально к празднику, хотя ролик появился в сети еще 25 декабря.

"С наступающим Рождеством Христовым! Мы с Олегом Винником и Таисией Таюне уже записали для вас рождественские колядки, но это еще не все, впереди много интересного! И все это Вы сможете Увидеть моему YouTube канале", – написал Александр Пономарев на своей странице в социальной сети.

Он также поделился с фолловерами селфи с Винником.

Винник и Пономарев | Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Песня была записана на студии Александра Пономарева "З ранку до ночі", в рамках проекта "Пономарьов лайф студіо", где каждая песня записывается с одного дубля.

Восторженные слушатели оставили десятки комментариев под видео, и отметили, что таким "колядующим" они отдали бы все конфеты, которые есть в доме.

Ранее Александр Пономарев откровенно рассказал об отношениях с мамой.

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