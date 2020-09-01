Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Сегодня в школах прозвучали первые звонки

Несмотря на карантин, сегодня, 1 сентября, во многих школах все-таки прозвучал первый звонок и прошли первые уроки нового учебного года. Дети украинских звезд тоже сегодня сели за парты.

В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, кто из украинских знаменитостей отвел своих чад получать новые знания!

Александр Пономарев отправил своего сына Сашу в восьмой класс.

"В первый раз в первый класс и первый раз в восьмой класс! Больше всего Джуниор любит есть хлеб, может в нем секрет бешеного роста?", – с юмором подписал фото Пономарев-старший.

Александр Пономарев с сыном Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Певица TAYANNA повела сына Даниэля в третий класс и поделилась кадрами в Instastories.

"Мой третьеклассник", – говорит TAYANNA в видео.

Скриншот: Instagram TAYANNA

Несмотря на то, что после развода с Еленой Войченко Владимир Остапчук живет отдельно от детей, он все же повел свою дочь Эмилию в первый класс.

"Выбирали частную школу, потому что туда ходят ее все подружки, Эмилия ходила туда в садик полтора года. Она частично ходила в Канаде в школу, но сейчас с этим карантином не понятно, когда они еще поедут в Канаду. Это частная хорошая школа начальная, недалеко от того места, где они живут. Поэтому я доволен", – рассказал Владимир "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Владимир Остапчук с дочкой Эмилией Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник также повел своего сына Ивана в первый класс!

Сын Григория Решетник Иван Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Наш первый Первоклассник. Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой", – подписал снимок Григорий.

Григорий и Кристина Решетник с детьми Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя отвел в первый класс своего 7-летнего сына Романа. Музыкант опубликовал снимок с сыном и, вероятно, его первой учительницей, в своем Instagram-аккаунте.

Сын Тараса Тополи Роман Фото: instagram.com/tarastopolia

А вот дочки ведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича Алиса и Лолита в школу так и не пошли. И виной всему стал тот факт, что один из учителей в их школе заболел коронавирусом. Девочкам 1-го сентября пришлось сидеть дома.

Анатолий Анатолич с дочками Лолитой и Алисой Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее мы подготовили лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября.

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