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"Попа, как у Ким": Настя Каменских презентовала новый клип

В ролике появился и Потап

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, композиция которой вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира, презентовала клип на песню "Попа, как у Ким". Ролик появился на официальном YouTube-канале звезды.

В клипе Каменских с балетом танцует в белом боди и коротких ботинках, демонстрируя обнаженные ягодицы. Также в ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики из "Чоткий паца". Потап произносит матерную речь о том, что песня Каменских плохая, пародируя комментаторов из соцсетей. Нецензурная брань убрана с помощью звуковых эффектов. Также в ролике появляется корова, которую певица якобы доит, и двойник Ким Чен Ына.

Сама певица говорит, что трек "Попа, как у Ким" написан о слепом подражании женщин идолам современной моды, шоу-бизнеса и соцсетей, а также о непостоянстве трендов.

Напомним, недавно Настя подогрела слухи о романе с Потапом. Звезда опубликовала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа. Ранее она показала фото с колечком на безымянном пальце.

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Источник: Сегодня
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