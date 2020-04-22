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Полиция закрывает глаза: украинская певица стала жертвой домашнего насилия

Певица Ulia Lord заявила об издевательствах со стороны отчима

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:40

Популярная в 90-х годах украинская певица Ulia Lord сделала шокирующее заявление о домашнем насилии. Как выяснилось, певица и ее мама на протяжении многих лет подвергались насилию со стороны отчима грузинского происхождения – Виктора Лордкипанидзе. Отметим, что недавно о домашнем насилии заговорила актриса Ксения Мишина.

"На карантине мне приходится бороться за свою жизнь и жизнь своей мамы. Мне не лишается ничего другого – как обратиться за помощью. Много лет назад мы попали в лапы маниакально садиста, который систематически издевался над нами морально и физически. Бил, обижал, убивая достоинство, и оправдывал свою животную жестокость тем, что желает сделать из меня лучшего человека", – заявила певица.

Ulia Lord
Ulia Lord
Фото: instagram.com/ulialord

Певица и ее мама на протяжении многих лет подвергались насилию со стороны человека, который имеет две судимости – за групповое изнасилование и подделку документов. В течение многих лет отчим издевался над Юлией и ее матерью. Последний раз отчим жестоко расправился с самой Юлией еще в 2005 году. И хотя мать Юлии давно рассталась с тираном, уже 11 лет как муж не дает семье покоя. Сейчас, Uliа Lord систематически получает угрозы физической расправой.

"При случае бывший отчим угрожает мне и моей маме физическим уничтожением, что я расцениваю как реальную угрозу своему здоровью", – опасается Uliа Lord.

Всеми возможными способами отчим пытается отобрать квартиру, в которой проживает мать Юлии. На что, по словам женщины, полиция закрывает глаза. Поэтому исполнительница вынуждена была сделать видео-обращение ко всем неравнодушным. Ведь проблема домашней тирании в Украине, к сожалению, очень распространена.

Программа "Зірковий шлях" искренне надеется, что виновные будут наказаны. И Юлии больше не придется беспокоиться за спокойствие и безопасность своей семьи.

В преддверии премьеры сериала "Отважные" на телеканале "Украина" диджитал-команда запустила онлайн-тест, который, как и сериал, поднимает важную и сложную тему физического и психологического насилия в обществе.

Пройти тест можно по ссылке.

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