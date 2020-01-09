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Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Голливудская актриса ждет третьего ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая поделилась забавными снимками с семьей, пребывает на последнем месяце беременности. Знаменитость ждет уже третьего ребенка.

Также Милла Йовович похвасталась первыми успехами своей старшей дочери:

44-летняя актриса не скрывает, что страдает от сильных отеков тела, а поэтому Милла Йовович заметно набрала вес. В социальных сетях звезда призналась поклонникам, что набрала 22 килограмма. По ее словам, актриса не ограничивает себя в питании и не придерживается диет, но это никак не влияет на развитие плода.

Йовович старается как можно больше проводить времени на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа. Недавно папарацци удалось запечатлеть артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

INSTAGRAM

Для семейного выхода Милла выбрала комфортный наряд — свободную футболку в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.

Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.

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