Популярная украинская певица Jerry Heil попала в ДТП: подробности

Артистка не пострадала

Jerry Heil попала в ДТП в Одессе Фото: instagram.com/thejerryheil

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая написала песню для Златы Огневич, попала в ДТП. Это случилось в Одессе, после выступления 24-летней артистки. О произошедшем Jerry Heil рассказала своим подписчикам в Instagram.

О первом сольном альбоме Jerry Heil смотрите в сюжете:

В пятницу, 29 ноября, артистка Jerry Heil попала в ДТП после концерта в Одессе. О неприятном инциденте певица тут же сообщила своим фолловерам в социальной сети и поделилась всеми подробностями.

"Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. В нас въехала тачка", – прокомментировала Jerry Heil. По ее словам, в авто, в котором ехала артистка и ее команда, врезалась другая машина.

Jerry Heil попала в ДТП | Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Сама же звезда предчувствовала, что на дороге произойдет ДТП. "У меня были сегодня мысли, что мы попадем в аварию", – добавила она в insta-сторис.

Сейчас причины аварии выясняются. Никто из команды Jerry Heil не пострадал.

Ранее известная голливудская актриса была госпитализирована после ДТП.

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