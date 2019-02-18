Популярное в сети: все обсуждают "беременность" Ани Лорак

Многие подписчики Ани Лорак уверены, что певица беременна

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Одной из самых популярных за последние дни стала новость о вероятной беременности Ани Лорак. Отметим сразу, явных подтверждений данной информации нет – она основана исключительно на предположениях поклонников. Но почему они решили, что их любимая певица, которая лишь недавно развелась супругом, ждет второго ребенка?

Причиной послужило концертное видео, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram. Под облегающим мини-платьем подписчики разглядели округлившийся, по их мнению, животик: "Когда ребеночек будет?", "Мне одной кажется или действительно видно животик?", "А девушка в интересном положении".

Кадры из видео Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

INSTAGRAM (@anilorak) on Feb 16, 2019 at 12:00pm PST

А учитывая, что в последнее время певице все чаще приписывают роман с Сергеем Лазаревым, который представит Россию на "Евровидении 2019", то и отцом будущего ребенка считают его.

Тем не менее сразу после концертного видео, из-за которого Ани Лорак заподозрили в беременности, певица опубликовала фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Можно ли расценивать снимок как опровержение догадок о второй беременности? Скорее да, чем нет. К слову, Ани Лорак воспитывает 7-летнюю дочь Софию от брака с Муратом Налчаджиоглу.

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