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Популярного российского актера не пустили в Украину

Актер "Счастливы вместе" должен был выступить в Харькове

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:52
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Фото: instagram/loginov_victor

Звезду сериала "Счастливы вместе" Виктора Логинова не пустили в Украину. Российский актер должен был выступить в театре имени Тараса Шевченко 6 февраля.

Смотрите, как украинские звезды открыли театральный сезон в Харькове:

Исполнитель роли Гены Букина в российском комедийном сериале "Счастливы вместе" играет в спектакле "Папаши". Премьера должна была состояться 6 февраля в театре имени Тараса Шевченко. Сейчас продажа билетов на харьковское представление прекращена.

О том, что Виктора Логинова не пропустили в Украину сообщил активист из организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

Причиной, по которой актер не смог попасть в Украину, стало то, что ранее Логинов успел побывать на территории Крыма.

"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко состоится спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен, после нашего обращения в СБУ", – написал Вадим Поздняков.

Скриншот facebook.com/Nevidomy

Он добавил, что готовится еще одно Готовим обращение в СБУ, в отношении другого актера, имя которого пока не разглашается.

Сам Виктор Логинов пока не прокомментировал ситуацию публично.

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