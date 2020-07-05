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Популярному российскому рэперу разрешили въезд в Украину

Сегодня, 12:26

В ноябре 2018 года мужу Насти Ивлеевой СБУ запретила посещать Украину сроком на три года

Популярному российскому рэперу, мужу звезды "Орел и Решка" Насти Ивлеевой – Элджею (Алексей Узенюк) – разрешили въезд в Украину. Напомним, что в 2018 году СБУ запретила исполнителю посещать страну "в интересах обеспечения безопасности государства". Ранее сообщалось, что он выступал в оккупированном Крыму.

Спустя два года решение о закрытии границ Украины для Элджея суд отменил, назвав его необоснованным и безосновательным. Об этом сообщается на сайте государственного реестра судебных решений.

Рэпер Элджей
Рэпер Элджей
Фото: instagram.com/sayonaraboy

Суд Киева признал противоправными действия Службы безопасности Украины и снял запрет для рэпера Элджея на пересечение украинской границы. Отмечается, что документы были составлены с нарушением инструкции, ведь не было указано обстоятельств, которые стали основанием для запрета на въезд.

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"Суд отмечает, что вывод ответчика о том, что истец незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным", – говорится в решении суда.

Кроме того, окружной административный суд Киева требует от СБУ возместить 1536 гривен из бюджетных средств в пользу Элджея. Видео, на которых Элджей выступает в аннексированном Крыму, были удалены из YouTube.

К слову, решение суда может быть обжаловано.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

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