Популярные украинские телеведущие назвали своих фаворитов Оскара 2020

Лилию Ребрик поразила картина "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба

Близится церемония награждения премии Оскар 2020, кинокритики меняют свои прогнозы, а звезды готовят лучшие наряды для красной дорожки. В ожидании этого события мы решили узнать у ведущих программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", за кого они бы отдали свои голоса, имея такую возможность.

О скандале, связанным с премией Оскар, смотрите в сюжете:

В ночь с 9 на 10 февраля пройдет церемония награждения главной кинопремии – "Оскар-2020". Посмотреть онлайн-трансляцию сможет каждый украинец.

Накануне мероприятия звезды телеканала "Украина" поделились комментариями о номинантах этого года. Так, Анатолий Анатолич считает фаворитом в категории "Лучшая женская роль" актрису Сиршу Ронан, которая сыграла в киноленте "Маленькие женщины".

Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба

Мне очень нравятся Шарлиз Терон, а Скарлетт Йохансон – однозначно одна из самых красивых актрис. Но в этом году они, к сожалению, не представлены в номинации, поэтому моя фаворитка – это Сирша Ронан, сыгравшая в "Маленьких женщинах". Фильм мне показался больше женским, душевным именно благодаря ее игре, в первую очередь. Я получил большое удовольствие от его атмосферы.

Мария Мельник отдала предпочтение голливудскому красавчику Леонардо Ди Каприо, который претендует на победу в номинации "Лучшая мужская роль". Он сыграл в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

Мария Мельник Фото: пресс-служба

На этот раз в номинации "Лучший актер" представлены неимоверные мужчины и интереснейшие персонажи! Но мой выбор пал на Леонардо Ди Каприо за роль Рика Далтона в картине "Однажды в… Голливуде". Почему? – Да хотя бы из-за того спектра эмоций, которые у меня были после просмотра фильма, ведь сыграл Лео так, что сложно представить другого актера в этой роли! Ну, что еще нужно – красавчик, да еще и гениальный актер!

А вот Лилию Ребрик поразила картина "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Этой киноленте телеведущая отдала бы "Оскар" за лучший фильм.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба

Мое предпочтение фильму "Брачная история". Невероятно эмоциональная кинолента о супругах, которые решили развестись мирно, но в процесс вмешались адвокаты, соцработники и другие члены общества. Очень яркая сцена, когда герои приходят на прием к психологу и дают характеристику своей половинке. Они действительно тепло относятся друг в другу и, кажется, могли бы справиться с кризисом в отношениях, но к сожалению… Думаю, это кино станет показательным для многих пар, которые, переживая некие сложности в браке, все-таки постараются его сохранить.

Все подробности церемонии, а также имена триумфаторов украинские зрители узнают в ночь на 10 февраля в рамках прямой трансляции на телеканале "Украина". Ведущие Тимур Мирошниченко, Алена Винницкая и Монро познакомят с номинантами на заветные статуэтки и дадут оценку сногсшибательным нарядам звезд на красной дорожке, а комментировать церемонию будет Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Юрий Физер. Прямая трансляция стартует в 1:30 ночи.

Ранее украинский эксперт назвала вероятных призеров Оскара 2020.

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