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Популярный певец планирует устроить свадьбу в необычном месте – СМИ

Эд Ширан готовится к пышной церемонии бракосочетания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: Getty Images

Известный британский певец Эд Ширан, концертный тур которого стал самым кассовым в истории музыки, планирует устроить свадебную церемонию в цирковом шатре. Отметим, что артист недавно тайно женился на подруге детства – Черри Сиборн.

Смотрите видео о женитьбе Эда Ширана:

Первая церемония бракосочетания была достаточно скромной – в кругу самых близких людей, а вот пышное торжество Эд Ширан планирует отметить с размахом. По информации издания Daily Mail, на одном из полей графства Саффолк в Англии уже установили громадный красный тент. Там Эд и Черри отметят свое радостной событие. В СМИ отметили, что на днях возле этого места были замечены организаторы мероприятия и много охраны. 

Ко всему, сообщается также, что на свадьбу были приглашены такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Элтон Джон и принцесса Евгения. От самой пары официального заявления касательно их предстоящей свадьбы еще не поступало. 

Напомним, что не так давно Эд Ширан заявил о своем уходе со сцены. Он отметил, что устал от длительного тура

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Источник: The Daily Mail
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