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Популярный украинский актер полностью обнажился в фотосессии с любимой

Сегодня, 19:06

Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" позировал в неглиже посреди поля

Актер популярных украинских сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который рассказал, как готовится к каждой из своих ролей, снялся в провокационной фотосесии.

Его девушка Тина Антоненко поделилась в своем Instagram их совместными обнаженными фото. Снимки пара сделала специально, чтобы отметить годовщину своих отношений.

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Тарас Цымбалюк и его возлюбленная отмечают два года отношений, о чем сам актер рассказал своим фолловерам. В честь этого они снялись обнаженными на природе, а результатами фотосета поделились в социальной сети.

INSTAGRAM

"Люблю, ценю, благодарю", – подписала серию фотографий возлюбленная Цымбалюка.

Подписчики актера отреагировали весьма бурно: "Це просто найкраще lovestory що бачила за останній час", "Адам и Ева", "Какие же вы восхитительные и светящиеся!", "Какая красота!".

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актер Тарас Цымбалюк
Источник: instagram.com/tina_antonenko

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