Популярный украинский актер полностью обнажился в фотосессии с любимой
Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" позировал в неглиже посреди поля
Актер популярных украинских сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который рассказал, как готовится к каждой из своих ролей, снялся в провокационной фотосесии.
Его девушка Тина Антоненко поделилась в своем Instagram их совместными обнаженными фото. Снимки пара сделала специально, чтобы отметить годовщину своих отношений.
Тарас Цымбалюк и его возлюбленная отмечают два года отношений, о чем сам актер рассказал своим фолловерам. В честь этого они снялись обнаженными на природе, а результатами фотосета поделились в социальной сети.
"Люблю, ценю, благодарю", – подписала серию фотографий возлюбленная Цымбалюка.
Подписчики актера отреагировали весьма бурно: "Це просто найкраще lovestory що бачила за останній час", "Адам и Ева", "Какие же вы восхитительные и светящиеся!", "Какая красота!".
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