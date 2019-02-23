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"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Певица похвасталась в сети новым снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая презентовала новый клип "Попа, как у Ким", решила предстать перед подписчиками в Instagram в довольно скромном повседневном наряде. Звезда позировала в джинсах с завышенной талией и водолазке цвета индиго.

"Это я в офисе. Вся моя команда ржет за кадром. Мы очень много готовим для вас. Много-много-много! И я так счастлива, что это много создается с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками!" – эмоционально подписала кадр Настя.
 

INSTAGRAM (@kamenskux)

Однако поклонники артистки заметили, что артистка за последнее время немного поправилась. "Уже пора худеть, скоро весна", "Ух, какие пышные формы", "Поправилась", – пишут юзеры в комментариях.

Но большинство подписчиков все же оставили Каменских комплименты: "Ух, какая!", "Какая же Вы красивая. Не перестаю восхищаться вашей красотой!", "Великолепно шикарны", "Попа как у Ким, а грудь как у Памелы", "Ты просто супер", "Настя, вы просто очаровашка", "Ты умничка и красивая".

Напомним, также Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом. Стоит отметить, что паре давно приписывают роман.

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фото фигура Настя Каменских
Источник: Сегодня
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