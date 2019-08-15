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"Пора одеться": Настю Каменских раскритиковали за новые пикантные фото

Певица опубликовала снимки в нижнем белье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских после замужества не перестала публиковать пикантные снимки в Instagram. Артистка регулярно показывает не только фигуру в купальнике, но и демонстрирует кадры, на которых позирует без одежды.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап отдохнули со звездными друзьями в Италии:

В этот раз Настя Каменских поделилась фото, на которых позирует в нижнем белье. Распущенные пышные волосы и дерзкий макияж придали образу сексуальности. 

"Я сексуальна и я знаю это", – подписала один из снимков NK.

Настя Каменских в нижнем белье
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в нижнем белье
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в нижнем белье
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в нижнем белье
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в нижнем белье
Фото: instagram.com/kamenskux
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Подписчики горячей красотки не остались в стороне и отреагировали на пикантные фото Насти Каменских. Одни оставляют комплименты в адрес певицы, другие же считают, что Каменских пора прекратить публиковать подобные снимки: "Вы красивая и сексуальна женщина! Но тела многовато! Больше чем творчества! Поэтому я решила отменить подписку!". Отметим, на негативные комментарии подписчиков артистка не реагирует.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских показала очень смешное фото с Потапом. Такими звездных супругов поклонники еще не видели.

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