"Пора отпустить": Майли Сайрус выпустила песню после расставания с мужем

Певица в новой песне намекнула на отношения с мужем

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Недавно поклонников потрясла новость о неожиданном разводе американской певицы Майли Сайрус с актером Лиамом Хемсвортом. Позже оказалось, что голливудская пара пока не будет подавать на развод, а сама певица выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым.

Майли Сайрус опубликовала на своем YouTube-канале новый сингл под названием Slide Away. В тексте фанаты разглядели намеки на то ее отношения с Лиамом и почему брак все-таки распался. В качестве заставки к аудио Сайрус выбрала фотографию, на которой запечатлены бутылка из-под алкоголя и множество банок с таблетками. Поговаривают, что ее супруг злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Новая песня Майли Сайрус Slide Away:

"Когда-то это был рай, когда-то я была зачарована. Я думаю, что буду скучать по этим огням гавани, но пришло время отпустить... Я не хочу виски и таблеток, я не сдамся так легко. Идем дальше, нам больше не семнадцать, и я не та, кем я была раньше", – поется в песне.

Отметим, что подавленный расставанием с любимой Лиам Хемсворт успел впервые прокомментировать разрыв с певицей.

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