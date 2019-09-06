Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пора возвращаться к работе: когда Меган Маркл выходит из декрета

Первый выход в свет герцогини запланирован уже на сентябрь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган, которая недавно разозлила Букингемский дворец очередной выходкой, официально выходит из декрета и возвращается к работе.

Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету ІІ:

Как сообщает издание People, первое официальное появление экс-актрисы Меган Маркл запланировано уже на 12 сентября. Эта дата выбрана неслучайно, в этот день состоится презентация ее собственной капсульной коллекции, разработанной с брендом Marks and Spencer. Коллекция была создана в рамках благотворительного проекта, а деньги с продажи пойдут к благотворительной организации Smart Works, патроном которой является Меган.

Читайте также:
Реакция Меган Маркл и принца Гарри на смерть Питера Линдберга

Также отмечается, что в рамках презентации коллекции супруга принца Гарри выступит с речью и пообщается с представителями благотворительной организации.

Ранее мы писали, что принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл. Также недавно Меган Маркл и принц Гарри разозлили фанатов перелетом на частном самолете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом интервью после рождения Арчи Как Меган Маркл и принц Гарри познакомились: вся правда об их первой встрече Впервые в королевской истории: Меган Маркл удивила британцев выбором няни
принц Гарри королевская семья Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Новости партнеров

Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Пирог на ряженке с яблоками: неповторимый вкус
Пирог на ряженке с яблоками: неповторимый вкус
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей
Спаржа с соусом из шампиньонов - готовьте, пока сезон
Спаржа с соусом из шампиньонов - готовьте, пока сезон