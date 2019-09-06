Пора возвращаться к работе: когда Меган Маркл выходит из декрета

Первый выход в свет герцогини запланирован уже на сентябрь

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган, которая недавно разозлила Букингемский дворец очередной выходкой, официально выходит из декрета и возвращается к работе.

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Как сообщает издание People, первое официальное появление экс-актрисы Меган Маркл запланировано уже на 12 сентября. Эта дата выбрана неслучайно, в этот день состоится презентация ее собственной капсульной коллекции, разработанной с брендом Marks and Spencer. Коллекция была создана в рамках благотворительного проекта, а деньги с продажи пойдут к благотворительной организации Smart Works, патроном которой является Меган.

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Также отмечается, что в рамках презентации коллекции супруга принца Гарри выступит с речью и пообщается с представителями благотворительной организации.

Ранее мы писали, что принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл. Также недавно Меган Маркл и принц Гарри разозлили фанатов перелетом на частном самолете.

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