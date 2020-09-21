Пора закончить 2020-й: Риз Уизерспун и Керри Вашингтон отметили Новый год на "Эмми"

Актрисы в шутку отпраздновали праздник заранее

Актрисы Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, которые вместе сыграли в сериале "И повсюду тлеют пожары", в шутку отметили 2021 год во время прямого эфира "Эмми-2020". Отметим, что в этом году церемония награждения кинопремией проходила в онлайн-формате.

Риз Уизерспун и Керри Вашингтон Фото: instagram.com/reesewitherspoon

По видеосвязи они поговорили с ведущим "Эмми-2020" Джимми Киммелом, который поинтересовался у звезд, почему они решили провести новогоднюю вечеринку сейчас, в сентябре.

"Потому что мы уже готовы к тому, чтобы этот год завершился", – пошутила Риз Уизерспун, отвечая Джимми на его вопрос.

После слов коллеги Керри Вашингтон начала обратный отсчет до 2021 года.

Скриншот: YouTube

Таким образом актрисы подшутили над тем, что все в мире уже ждут окончания 2020-го года, который принес миру так много несчастных событий, включая пандемию коронавируса.

Отметим, что Керри Вашингтон в этом году была представлена в номинации на "Лучшую актрису в мини-сериале или фильме" за роль Мии Уоррен в сериале "И повсюду тлеют пожары".

Ранее мы публиковали полный список победителей "Эмми-2020". Кроме этого, делились самыми забавными моментами премии, а также – делали подборку лучших нарядов гостей "Эмми".

Все подробности в спецтеме Эмми-2020

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