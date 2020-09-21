Пора закончить 2020-й: Риз Уизерспун и Керри Вашингтон отметили Новый год на "Эмми"
Актрисы в шутку отпраздновали праздник заранее
Актрисы Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, которые вместе сыграли в сериале "И повсюду тлеют пожары", в шутку отметили 2021 год во время прямого эфира "Эмми-2020". Отметим, что в этом году церемония награждения кинопремией проходила в онлайн-формате.
По видеосвязи они поговорили с ведущим "Эмми-2020" Джимми Киммелом, который поинтересовался у звезд, почему они решили провести новогоднюю вечеринку сейчас, в сентябре.
"Потому что мы уже готовы к тому, чтобы этот год завершился", – пошутила Риз Уизерспун, отвечая Джимми на его вопрос.
После слов коллеги Керри Вашингтон начала обратный отсчет до 2021 года.
Таким образом актрисы подшутили над тем, что все в мире уже ждут окончания 2020-го года, который принес миру так много несчастных событий, включая пандемию коронавируса.
Отметим, что Керри Вашингтон в этом году была представлена в номинации на "Лучшую актрису в мини-сериале или фильме" за роль Мии Уоррен в сериале "И повсюду тлеют пожары".
Ранее мы публиковали полный список победителей "Эмми-2020". Кроме этого, делились самыми забавными моментами премии, а также – делали подборку лучших нарядов гостей "Эмми".
Все подробности в спецтеме Эмми-2020
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