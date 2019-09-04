Поразительное сходство! Дочь Миллы Йовович дебютировала как модель
11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала
11-летняя дочь знаменитой американской актрисы Миллы Йовович, которая беременная третьим ребенком, дебютировала в качестве модели. Но выбор медийной профессии удивил поклонников актрисы, а поразительное сходство Эвер Габо со своей звездной мамой.
Детали третьей беременности Миллы Йовович смотрите в нашем видео:
О новом увлечении 11-летней дочери Милла рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Актриса отметила, что очень гордится съемки дочери для издания Jalous в 90-х. В комментариях к посту фанаты поздравили юную модель и сошлись во мнении, что девочка, как две капли воды, очень похожа на маму.
"На самом деле эта история очень личная для меня, потому что в 90-х я сама снималась для французской версии этого журнала. И она идет по моим стопам. Мне очень понравилось ее интервью. Такая умная, проницательная, заботливая девочка! Не могу дождаться, когда журнал появится в киосках и вы сами все увидите", – написала голливудская актриса с украинскими корнями.
Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.
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