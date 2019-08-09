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Портрет Бейонсе попал в Национальную галерею США

Портрет, созданный для Vogue, пополнит экспозицию галереи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Бейонсе выпустила клип на саундтрек к "Королю Льву"
Бейонсе выпустила клип на саундтрек к "Королю Льву"
Фото: YouTube

Популярная певица Бейонсе, которая выпустила новый альбом, заслужила даже место в портретной галерее Смитсоновского института. Так, известный портрет певицы вскоре пополнит Национальную галерею США.

Смотрите видео о том, как беременность изменила Бейонсе:

Именно один из ее портретов, созданный для Vogue, станет пополнит экспозицию в Национальной галерее в Вашингтоне. На фотографии роскошная Бейонсе появилась в блестящем позолоченном в пайетках платье от Valentino и неординарном головном уборе от Philip Treacy. Ее портрет получил название "Посмотри на свой ореол".

Бейонсе
Бейонсе
Фото: twitter.com/Tyler_Mitchell

История снимка берет свое начало в 2018 году. Тогда афроамериканский фотограф Тайлер Митчелл работал над съемкой Бейонсе для британской версии глянца. Стоит отметить, что он стал первым чернокожим фотографом, которым снимал для местного Vogue. Именно он сообщил значимую для него новость на своей странице в Twitter.

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Кроме того, одна из руководительниц музея призналась, что они решили приобрести снимок Бейонсе после прочтения ее интервью для британского Vogue. Стоит отметить, что во время разговора певица рассказала журналисту о своих сложных родах.

Напомним, певица Бейонсе опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в эффектном наряде. В нем она посетила вручение премии от Американского института киноискусства.

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