Портрет Меган Маркл в виде королевы: что хотели показать Бейонсе и Джей Зи в своем видеообращении
Музыканты поблагодарили герцогиню Сассекскую весьма странным образом
Известная певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи на днях получили почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучший иностранный коллектив", но не смогли забрать ее самостоятельно в день проведения церемонии. Пара решила особым способом отблагодарить новоиспеченную герцогиню Великобритании Меган Маркл.
Звездный дуэт записал короткое видеообращение к жене принца Гарри. В ролике Бейонсе и Джей Зи передают привет Меган Маркл, держа в руках почетную награду и стоя на фоне ее портрета.
Американская группа сделала символическое обращение, поскольку их клип был снят в подобном стиле Лувра, на фоне картины Моны Лизы. Портрет Меган Маркл нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн.
Поклонники подозревают, что записав видеообращение на фоне такого портрета, певица также хотела намекнуть на афроамериканское корни герцогини Сассекской. Также Бейонсе поздравила 37-летнюю Меган Маркл со скорым рождением первенца и поблагодарила за полученную награду..
Напомним, клип Бейонсе и Jay-Z на песню Apeshit, который звездная пара сняла в самом Лувре попал в ТОП-10 лучших клипов 2018 года журнала Esquire.
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