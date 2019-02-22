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Портрет Меган Маркл в виде королевы: что хотели показать Бейонсе и Джей Зи в своем видеообращении

Музыканты поблагодарили герцогиню Сассекскую весьма странным образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи
Фото: instagram.com/beyonce

Известная певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи на днях получили почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучший иностранный коллектив", но не смогли забрать ее самостоятельно в день проведения церемонии. Пара решила особым способом отблагодарить новоиспеченную герцогиню Великобритании Меган Маркл.

Звездный дуэт записал короткое видеообращение к жене принца Гарри. В ролике Бейонсе и Джей Зи передают привет Меган Маркл, держа в руках почетную награду и стоя на фоне ее портрета.

INSTAGRAM

Американская группа сделала символическое обращение, поскольку их клип был снят в подобном стиле Лувра, на фоне картины Моны Лизы. Портрет Меган Маркл нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн.

Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи
Фото: instagram.com/beyonce

Поклонники подозревают, что записав видеообращение на фоне такого портрета, певица также хотела намекнуть на афроамериканское корни герцогини Сассекской. Также Бейонсе поздравила 37-летнюю Меган Маркл со скорым рождением первенца и поблагодарила за полученную награду..

Напомним, клип Бейонсе и Jay-Z на песню Apeshit, который звездная пара сняла в самом Лувре попал в ТОП-10 лучших клипов 2018 года журнала Esquire.

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бейонсе Меган Маркл Джей Зи
Источник: Сегодня
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