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"Пошли необратимые процессы": Владимир Остапчук после развода пожаловался на проблемы со здоровьем

Телеведущий поставил брекет-систему

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который, по словам бывшей жены, ей угрожает, удивил поклонников сменой имиджа, вызванной состоянием здоровья. Так, 35-летний шоумен решил поставить брекет-систему.

Как утверждает Остапчук, несмотря на то, что внешне его улыбка выглядит довольно неплохо, на самом деле телеведущий уже полтора года безрезультатно пытается исправить смещение зубов, вследствие которого "пошли необратимые процессы". Владимир также сообщил, что будет носить брекет-систему полтора года.

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"Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему. Я знаю, большинство из вас скажет "у тебя же все хорошо с зубами". Но это неправда. Я носил 1,5 года элайнеры и все оказалось зря, и деньги (около 120 тыс. грн), и убитое время. У меня: из-за неправильно растущих восьмерок сместились передние верхние и нижние зубы. Сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы. Нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров. Резцы стерлись, а два передних нужно вытянуть вниз. В общем, я утром думал – ну, на пару месяцев. Нет, оказалось на 1,5 года. Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни. Кстати, сильно видно брекеты?", – поинтересовался ведущий и добавил фото, на котором позирует с брекет-системой.

Владимир Остапчук поставил брекет-систему
Владимир Остапчук поставил брекет-систему
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однако подписчики шоумена до сих пор шокированы деталями его развода и даже под постом о лечении зубов продолжают критиковать его за то, что изменял и ушел от жены: "Привет. Я Вова. Я бросил свою семью! И теперь я развязал себе руки. Ставлю брекеты, пробуюсь в "Голосе" и все остальное. Это моя новая жизнь и она прекрасна!".

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