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Посиделки у камина и вино: Потап поделился семейными традициями с NK

Сегодня, 15:29

Артисты проживают вместе в загородном доме под Киевом

Украинская звездная пара Настя Каменских и Алексей Потапенко 23 мая 2019 года стали мужем и женой. В этом году артисты отпраздновали ситцевую свадьбу – год совместной жизни. Продюсер и певица предпочли вить семейное гнездышко в уютном загородном доме под Киевом. На карантине артисты наслаждаются друг другом и природой вокруг.

Потап признается, что во время изоляции он осознал важную вещь – рядом с ним находится человек, с которым ему хорошо и который делает его счастливым. В интервью изданию "Фокус" 39-летний рэпер поделился семейными традициями в браке с Настей Каменских. Супруги часто проводят время у камина, где обмениваются новостями. Двери их дома всегда открыты для родственниками и друзей. Правда, на карантине пришлось сократить количество посещений.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских
Украинские артисты Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"Я понял, что рядом со мной находится человек, с которым мне хорошо, который делает меня счастливым каждую минуту. На днях с Настей отметили в узком семейном кругу ситцевую свадьбу. Семейные традиции у нас простые: живем за городом, к нам приезжают друзья и родственники. Во время карантина, конечно, сократили количество посещений. Но обычно это посиделки возле камина с бокальчиком вина, украинскими песнями и обменом новостями", – поделился Потап.

Недавно Потап отпраздновал свой день рождения в стиле 70-х:

Ранее Потап признался, в какой момент влюбился в NK. По его словам, долгое время коллеги друг друга недолюбливали.

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