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После четырех лет молчания: Бритни Спирс представила новую песню

Сегодня, 15:36

Трек получил название Mood Ring

Бритни Спирс решила порадовать своих поклонников не только публикацией фотографий со своим молодым бойфрендом. Поп-звезда представила первый за четыре года релиз – песню Mood Ring, ставшей бонус-треком для альбома Glory. Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

Ранее трек Mood Ring был доступен только на японской расширенной версии пластинки Glory, вышедшей в 2016 году. Над композицией поработал DJ Mustard, придав романтичной мелодии современных битов.

Britney Spears – Mood Ring – слушать онлайн:

О новинке Бритни написала в Instagram, где также представила обновленную обложку альбома и поблагодарила своих фанатов за поддержку.

INSTAGRAM

"Вы попросили новую обложку для Glory, и, поскольку он занял первое место, мы должны были это сделать", – написала в посте Бритни. Несколько недель назад альбом Glory альбом поднялся в чартах iTunes на первое место.

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Дискография Бритни Спирс насчитывает 9 альбомов, последний из которых Glory (2016). В апреле 2019 года Бритни Спирс отменила все свои выступления, сообщив фанатам, что хочет уделить время своей семье.

Сейчас звезда проводит время со своим Бойфрендом Сэмом Асгари, часто публикует в Instagram и усердно занимается спортом.

Ранее мы вспоминали, как Бритни Спирс выглядела в молодости.

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