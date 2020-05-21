После долгого молчания: София Ротару в вышиванке восхитила внешним видом

Артистка позировала в собственном саду

Анастасия Очеретнюк редактор раздела Шоу-бизнес

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Для украинцев – это не просто элемент национальной одежды, а целая семейная реликвия, которая переходит из рук в руки. Представители украинского шоу-бизнеса поделились своими яркими образами в сорочках, а тем временем легендарная певица София Ротару после долго молчания появилась в Сети.

В честь праздника 72-летняя исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала фото в вышиванке. Снимки артистка сделала в своем саду и порадовала поклонников лучезарной улыбкой.

Украинская артистка в своем саду Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"С Днем вышиванки", – лаконично написала София Михайловна.

Напомним, что до этого сын Ротару Руслан Евдокимов рассказал, что на карантине его звездная мама занялась посадкой нового урожая на своем огороде, а также параллельно София Михайловна работает над новыми песнями, премьера которых состоится в скором времени.

Племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца. Детали в сюжете:

Ко Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY.

Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды, которые вместе с телеканалом "Украина 24" создали грандиозный онлайн-проект.

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