Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

После долгого молчания: София Ротару в вышиванке восхитила внешним видом

Сегодня, 19:30

Артистка позировала в собственном саду

Анастасия Очеретнюк
Анастасия Очеретнюк

редактор раздела Шоу-бизнес

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Для украинцев – это не просто элемент национальной одежды, а целая семейная реликвия, которая переходит из рук в руки. Представители украинского шоу-бизнеса поделились своими яркими образами в сорочках, а тем временем легендарная певица София Ротару после долго молчания появилась в Сети.

В честь праздника 72-летняя исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала фото в вышиванке. Снимки артистка сделала в своем саду и порадовала поклонников лучезарной улыбкой.

Украинская артистка в своем саду
Украинская артистка в своем саду
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару
Певица София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"С Днем вышиванки", – лаконично написала София Михайловна.

Напомним, что до этого сын Ротару Руслан Евдокимов рассказал, что на карантине его звездная мама занялась посадкой нового урожая на своем огороде, а также параллельно София Михайловна работает над новыми песнями, премьера которых состоится в скором времени.

Племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца. Детали в сюжете:

Ко Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY.

Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды, которые вместе с телеканалом "Украина 24" создали грандиозный онлайн-проект.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Битва вышиванок: у кого их больше - у актрисы Ольги Сумской или певицы Ирины Федишин "Скучаю по тебе": София Ротару показала архивное фото матери "У меня был шок": племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца
шоу-бизнес певица вышиванка София Ротару
Реклама

Новости партнеров

Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Сегодня, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

Вчера, 20:09Шоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 06:49Fun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Новости партнеров

Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова
Сделали сразу 3 осетинских пирога: нужна только картошка и сыр
Сделали сразу 3 осетинских пирога: нужна только картошка и сыр
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Википедия врет. Оля Полякова назвала свой настоящий возраст
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Комаровський відреагував на скандал довкола Регіни Тодоренко
Комаровський відреагував на скандал довкола Регіни Тодоренко