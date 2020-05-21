После долгого молчания: София Ротару в вышиванке восхитила внешним видом
Артистка позировала в собственном саду
Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Для украинцев – это не просто элемент национальной одежды, а целая семейная реликвия, которая переходит из рук в руки. Представители украинского шоу-бизнеса поделились своими яркими образами в сорочках, а тем временем легендарная певица София Ротару после долго молчания появилась в Сети.
В честь праздника 72-летняя исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала фото в вышиванке. Снимки артистка сделала в своем саду и порадовала поклонников лучезарной улыбкой.
"С Днем вышиванки", – лаконично написала София Михайловна.
Напомним, что до этого сын Ротару Руслан Евдокимов рассказал, что на карантине его звездная мама занялась посадкой нового урожая на своем огороде, а также параллельно София Михайловна работает над новыми песнями, премьера которых состоится в скором времени.
Племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца. Детали в сюжете:
Ко Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY.
Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды, которые вместе с телеканалом "Украина 24" создали грандиозный онлайн-проект.
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