"Я буквально переродился": Сергей Бабкин рассказал о путешествии с семьей

Артист отдыхал в Турции с супругой и детьми

Сергей Бабкин. Фото: канал "Украина".

У знаменитого певца Сергея Бабкина выступлений и съемок становится все больше. Но все-таки артисту удалось найти время, чтобы отдохнуть. Как признался Сергей, в этом году вместе с семьей он отправился в отпуск в Турцию.

"Это было просто невероятно! Мы много купались, кушали, спали. Особенно последнее – организм был истощен, потому что год выдался уж очень насыщенным. Нам была необходима подзарядка и энергия. После этого отдыха я буквально переродился", – поделился Сергей Бабкин за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

При этом, даже во время отдыха Сергей думал о предстоящем осеннем сезоне, для которого музыканты традиционно готовят новые премьеры и презентуют шоу. Бабкин активно работает над новым альбомом, который будет украиноязычным. Кроме того, именно во время отдыха Сергей и Снежана сняла клип на их совместную песню.

"Меня часто спрашивают, почему у меня нет совместных песен с моей супругой Снежаной. Но ведь, на самом деле, мы записали дуэт. Правда, эта песня прошла как-то незамеченной… И, кстати, когда мы были на отдыхе, решили записать на нее клип: красиво сняли нас и живописные пейзажи", – рассказал Сергей Бабкин.

Ранее мы сообщали, Сергей Бабкин снялся в кино.