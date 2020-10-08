После концерта Ирины Билык в Харькове начато уголовное производство

Концерт певицы посетили 487 человек

После концерта украинской певицы Ирины Билык, который состоялся 5 октября в Харькове, правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушений санитарных требований во время карантина, сообщает АТН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщается, что внеплановый концерт Билык состоялся в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

По словам организаторов концерта, его посетили 487 человек, у каждого из которых была маска, кроме этого – на входе у зрителей мерили температуру.

Певица Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде:

штрафа в размере от 17 до 51 000 гривен;

арест на срок до 6 месяцев;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что ранее полиция открыла уголовное производство после концерта Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя.

В начале сентября Оля Полякова и другие украинские артисты устроили акцию протеста под стенами Кабмина с требованием к правительству разработать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

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