Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

После концерта Ирины Билык в Харькове начато уголовное производство

Сегодня, 13:44

Концерт певицы посетили 487 человек

После концерта украинской певицы Ирины Билык, который состоялся 5 октября в Харькове, правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушений санитарных требований во время карантина, сообщает АТН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщается, что внеплановый концерт Билык состоялся в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

По словам организаторов концерта, его посетили 487 человек, у каждого из которых была маска, кроме этого – на входе у зрителей мерили температуру.

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде:

  • штрафа в размере от 17 до 51 000 гривен;
  • арест на срок до 6 месяцев;
  • ограничение свободы на срок до 3 лет;
  • лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что ранее полиция открыла уголовное производство после концерта Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя.

В начале сентября Оля Полякова и другие украинские артисты устроили акцию протеста под стенами Кабмина с требованием к правительству разработать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
концерт Ирина Билык
Реклама

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

Новости партнеров

Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний
Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять