После крещения у Меган Маркл появился бриллиантовый браслет

Сегодня, 05:24

Маркл приняла англиканство, одно из направлений христианства

Меган Маркл. Фото: AFP
Меган Маркл. Фото: AFP

Через два месяца состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри, а пока будущая невестка британской королевы прошла обряд крещения, приняв англиканскую веру.

Провел обряд в Королевской капелле архиепископ Кентерберийский. Обряд длилась 45 минут, а во время крещения использовалась вода из реки Иордан. Таким образом Маркл приняла англиканство, одно из направлений христианства, которое появилось во время английской Реформации.

Известно, что на церемонии присутствовало всего несколько человек, включая принца Гарри и принца Чарльза. Своим поступком Меган удалось еще больше расположить к себе семейство жениха. Во время поездки в Бирмингем журналисты заметили на руке Маркл новое украшение: браслет с бриллиантовым крестом.

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Фото: AFP

Многие предположили, что такой подарок Меган преподнесла королева после крещения. Впрочем, дарителем мог оказаться и принц Гарии.

Напомним, Меган Маркл уже определилась со свадебным платьем, и стоимость его составляет 400 тысяч фунтов (555 тысяч долларов). Сообщается, что Маркл взяла на себя организацию свадебного путешествия и, более того, сама его оплатит. Расходы – примерно 120 тысяч фунтов (167 тысяч долларов).

Недавно Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе. Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала скромное платье от британского бренда Seraphine, стоимостью 99 фунтов стерлингов (137 долларов).
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