После лишения титула "Мисс Украина 2018" подала в суд на организаторов конкурса: новые детали

Вероника Дидусенко намерена добиться смены устаревших правил

Модель Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Украинская модель Вероника Дидусенко, которая была лишена титула "Мисс Украина 2018" из-за нарушения правил, начала судебный процесс с организаторами конкурса "Мисс мира".

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На своей странице в Instagram 24-летняя победительница прошлогоднего конкурса красоты заявила, что наняла адвоката и подала уже соответствующей документы в суд. По словам девушки, она намерена бороться с несправедливостью.

Вероника Дидусенко с адвокатом Рави Наиком Фото: instagram.com/veronika_didusenko

"Друзья, рада поделиться с вами замечательной новостью. Я начала судебное разбирательство против"Мисс мира". Это новый этап нашей борьбы за справедливость. Горжусь, что мои интересы в суде представляют адвокаты Рави Наик и Мари Демитра. Мы пытаемся доказать, что политика участия в конкурсе носит дискриминационный характер. Речь идет о запрете участницам быть мамами и женами. Закон о равенстве запрещает дискриминацию по этим признакам. Мне запретили участвовать в конкурсе "Мисс мира" после победы в конкурсе "Мисс Украина", потому что я была замужем и у меня ребенок", – написала Вероника.

Модель также призналась, что вернуть себе корону за цель не стоит, она просто хочет изменить правила, которые были установлены еще 40 лет назад.

"Я не хочу, чтобы мне вернули корону. Моя цель – изменить правила, которые приводят к широкомасштабной дискриминации по всему миру. В этом году финал конкурса "Мисс мира" проходит в Лондоне. Считаю, что это самый удачный момент для изменения правил", – добавила девушка.

Напомним, что Вероника Дидусенко, получив титул "Мисс Украина 2018", была дисквалифицирована из конкурса за то, что нарушила правила. Оказалось, что модель находилась в отношениях и воспитывала 4-летнего сына. По правилам конкурса красоты, это запрещено.

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