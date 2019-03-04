После ужасного нападения Злата Огневич уехала в Берлин

Певица поделилась впечатлениями от путешествия

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, на которую напали возле ее собственного дома, отправилась в Берлин и делится с подписчиками впечатлениями от поездки.

На своей странице в Instagram Злата Огневич показала, как проводит время в Берлине. На фото певица позирует без макияжа и в street-style образе. Артистка восхитилась историческим городом и заинтриговала подписчиков предстоящим событием.

"Сколько здесь современных локаций – просто кайф! Есть также джазовые пабы, аллея искусств под открытым небом, постоянные представления, стрит-арт. Завтра состоится главное событие, следите за сториз и моей лентой!", – написала Злата Огневич.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы писали, что Злата Огневич поделилась снимком в свадебном платье и призналась, что долго ждала этот момент.

Напомним, Макс Барских показал редкое фото со своей мамой.

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