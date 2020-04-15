После нашумевшего расставания со звездой "Школы" Анна Тринчер презентовала эмоциональный клип

Анна Тричер презентовала новую видеоработу "Шизилюбовь"

Исполнительница хита "Короче, понятно" презентовала сингл с необычным названием – "Шизилюбовь", музыку и слова к которому написала сама.

Буквально на днях певица и актриса Анна Тринчер ошеломила поклонников откровенным видеоинтервью, в котором призналась, что рассталась со своим молодым человеком Богданом Осадчуком. Причиной разрыва отношений, по словам Ани, стали постоянные скандалы и недомолвки, которые, в свою очередь, не давали каждому развиваться в творчестве и карьере.

"Эта песня – как одна страница моего личного дневника, – рассказывает Анна. – После расставания я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не ложилась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось. Как только мы расстались с Бодей, у меня случился эмоциональный всплеск и это все вылилось в тесты и мелодии".

Анна рассказывает, что "Шизилюбовь" — это ее авторское слово, которое просто стрельнуло в голову, так как в словаре не существовало слова, которое бы полностью описывало состояние девушки в тот момент.

Идея клипа достаточно проста и, как отметила Тринчер, они с режиссером старались наиболее точно передать внутреннее состояние девушки.

"Мало кто знает, что на самом деле у меня происходит в душе. Включается камера – включаюсь я. А в клипе как раз показан весь тот ураган мыслей и эмоций, который происходит со мной. Это мое эмоциональное состояние, смешанное с воспоминаниями о первой любви. В конце клипа на контрасте мы показали стадии очищения и принятия реальности, которые происходят у каждого человека после расставания. Это отображает сейчас мою реальность", – делится Тринчер.

"Сейчас я готова открыться, хочу быть искренней и честной. И думаю, практически каждая девушка найдёт себя в этой песне, – добавила певица. – Включи трек, закрой глаза, и ты увидишь фильм о собственной жизни!

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