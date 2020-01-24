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После новости об измене Джастин Тимберлейк с женой посещают психолога – СМИ

Артист готов меняться, чтобы сохранить брак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Фото: Getty Images

В ноябре 2019 Джастин Тимберлейк был замечен папарацци с его коллегой Алишей Уэйнрай. Пара открыто флиртовала в заведении. Сразу после инцидента Тимберлейк принес публичные извинения супруге, однако Джессика Бил не может простить возлюбленного. Чтобы спасти брак, певец с женой стали посещать семейного психолога.

Джастин Тимберлейк публично извинился за бурную вечеринку:

Джессика Бил была очень взволнована слухами о романе ее мужа с Уэйнрай. В свою очередь, Джастин объясняет случившееся тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и не мог себя контролировать. По словам артиста, между ними ничего не было, кроме флирта.

"Когда-то у них наступит спокойный и отличный день вместе. Пока они не находят общего языка", – сообщает источник Us Weekly.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Фото: instagram.com/justintimberlake

Отметим, 38-летний певец усердно работает над тем, чтобы вернуть доверие своей жены и поменяться. "Джастин теперь точно знает, что Джессика хочет услышать в подобных ситуациях, чтобы перестать нервничать и чувствовать себя спокойно", – объясняет инсайдер.

Сейчас пара находится на лечении у семейного психолога. Они считают, что это будет конструктивно и полезно для их отношений. К тому же семилетний брак Джастина Тимберлейка и Джессики Бил считают одним из самых прочных в Голливуде.

Ранее мы также писали, что Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном.

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