После потери ребенка жена Алека Болдуина снова беременна: фото

Хилария Болдуин показала округлившийся животик

Алек и Хилария Болдуин Фото: Getty Images

Не так давно в семье Алека и Хиларии Болдуин произошло несчастье – супруги потеряли ребенка. 35-летняя Хилария сообщила о выкидыше на своей странице в Instagram. Девушка призналась, что смогла пережить случившееся благодаря своей семье, которая была рядом и всячески ее поддерживала. Но теперь пришла пора делится с поклонниками радостной новостью – жена актера снова забеременела.

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О том, что 61-летний актер в шестой раз станет отцом, Хилария Болдуин рассказала на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – отметила Хилария Болдуин в заметке.

Отметим, что супруга актера пережила потерю еще нерожденного ребенка очень тяжело и со своим горем откровенно поделилась с фанатами: "Мы пошли на большой риск... На этот раз, когда я открыла свое сердце для еще одного ребенка, он или она не осталась надолго. У всех нас есть своя цель в жизни, и я верю, моя малышка оставила радость в своей короткой жизни".

Ранее мы писали, что Алек Болдуин поделился фото с покойным отцом и написал трогательный пост в годовщину его смерти

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