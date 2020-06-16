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После разрыва с Меган Фокс Остин Грин завел новый роман – СМИ

Сегодня, 12:20

Избранницей голливудского актера стала 25-летняя модель

После десяти лет брака известная модель Меган Фокс рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином. Звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера). Но сам Остин заявил, что причина развода кроется не в изменах или новых отношениях.

Несмотря на признание актера в том, что у него все еще остались чувства к Фокс, в СМИ появилась информация о новом романе Брайана. По данным US Magazine, голливудский актер начал встречаться с 25-летней Кортни Стодден. Слухи об этих отношениях появились после того, как возле ресторана Остин Грин попал в объективы папарацци с новой девушкой.

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Модель также пережила неудачный опыт – в марте 2020 года модель заявила о разводе с актером Дугом Хатчисоном, который был старше нее на 34 года. Этот разрыв для Кортни Стодден был очень болезненным.

В одном из интервью модель добавила, что ищет здоровые отношения с человеком, который будет ее ценить. Инсайдеры утверждают, что сейчас у знаменитостей далеко не дружеские отношения, а романтические.

О громких звездных разводах смотрите в сюжете:

Напомним, что Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с Меган Фокс и признался, что у него все еще остались к ней чувства.

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