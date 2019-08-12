После расставания с Брэдли Купером Ирину Шейк заметили с новым мужчиной – СМИ

Пока модель не спешит афишировать отношения

Ирина Шейк Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни модель Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Отметим, что пара уже договорилась об опеке над двухлетней дочерью Леа, поэтому экс-супруги могут смело обустраивать свою личную жизнь.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Но, не смотря на то, что страсти вокруг голливудских звезд утихли, пристальное внимание все же к ним приковано. Папарацци следят за каждым шагом бывших супругов. По информации источника издания Woman's Day, у Ирины Шейк появился новый бойфренд. Более того, ее возможным возлюбленным стал экс-супруг Дженнифер Энистон – Джастин Теру.

Более того, источник рассказал, что модель даже успела сходить с ним на два свидания, но пока не собирается торопить события и тщательно старается скрыть эти отношения от общественности.

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

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