Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

После расставания с Брэдли Купером Ирину Шейк заметили с новым мужчиной – СМИ

Пока модель не спешит афишировать отношения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни модель Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Отметим, что пара уже договорилась об опеке над двухлетней дочерью Леа, поэтому экс-супруги могут смело обустраивать свою личную жизнь. 

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Но, не смотря на то, что страсти вокруг голливудских звезд утихли, пристальное внимание все же к ним приковано. Папарацци следят за каждым шагом бывших супругов. По информации источника издания Woman's Day, у Ирины Шейк появился новый бойфренд. Более того, ее возможным возлюбленным стал экс-супруг Дженнифер Энистон – Джастин Теру.

Читайте также:
Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером: Я не из тех, кто против брака

Более того, источник рассказал, что модель даже успела сходить с ним на два свидания, но пока не собирается торопить события и тщательно старается скрыть эти отношения от общественности. 

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Стало известно, кто поддерживает Ирину Шейк после разрыва с Брэдли Купером Без Брэдли Купера: Ирина Шейк проводит время с дочерью На Леди Гагу обрушился гнев в сети из-за Купера и Шейк
Голливуд шоу-бизнес отношения модель Ирина Шейк
Реклама

Новости партнеров

Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Ученые опровергли миф о вреде пищи после шести вечера
Ученые опровергли миф о вреде пищи после шести вечера
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Как отремонтировать мебель, сантехнику и авто с помощью лапши
Как отремонтировать мебель, сантехнику и авто с помощью лапши

Популярные статьи

Сегодня, 07:57Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 12:44Шоу-бизнес

Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

9 августаFun

Курьезное видео: какая жидкость сильнее всего привлекает акул

9 августаШоу-бизнес

Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

9 августаШоу-бизнес

Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

Новости партнеров

Почему помидоры цветут, а завязей нет?
Почему помидоры цветут, а завязей нет?
Треть женщин ходят на свидания ради того, чтобы поесть
Треть женщин ходят на свидания ради того, чтобы поесть
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Как есть жареную картошку и не толстеть
Как есть жареную картошку и не толстеть
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей