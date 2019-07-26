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После шести лет страданий умерла "Мисс Европа 2014"

Дияна Милойкович шесть лет боролась с раком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Дияна Милойкович
Дияна Милойкович
Фото: Instagram.com

22 июля скоропостижно скончалась сербская модель и обладательница титула "Мисс Европа" Дияна Милойкович, которая одержала победу на конкурсе красоты в 2014 году. Девушка боролась с онкологическим заболеванием около шести лет и не смогла победить рак матки.

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

По информации Mirror, девушке поставили страшный диагноз в 27 лет. После этого она немедленно прошла курс химиотерапии и потеряла свои волосы. Это помогло модели и она почувствовала облегчение на какое-то время. Дияна даже стала вести свой блог на эту тему, делясь советами с теми, кому необходима помощь. 

Дияна Милойкович
Дияна Милойкович
Фото: Instagram.com

Но весной этого года состояние модели ухудшилось и метастазы слишком быстро распространились в организме. Все это время рядом с Милойкович находился ее возлюбленный – Стефан Карич. Когда она потеряла все волосы, парень тоже побрился налысо.

Дияна Милойкович с парнем Стефаном Карич
Дияна Милойкович с парнем Стефаном Карич
Фото: Instagram.com

Парень уже прокомментировал смерть любимой и откровенно рассказал, что Дияна до последнего дня боролась, веря в лучшее.

"Борьба, в стиле королевы!" – так назвал Стефан период борьбы с недугом. 

Напомним, что в мае этого года бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

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Источник: Mirror
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